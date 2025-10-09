La France sous Macron, un basculement autoritaire ?

La liberté associative est-elle en danger en France en 2025 ? C’est la question au cœur de ce nouvel épisode d’OSAP, On s’autorise à penser.

Depuis plusieurs années, les relations entre l’État et les associations se tendent. Contrôles renforcés, dissolutions administratives, menaces sur les financements publics : la liberté d’association, pilier de la démocratie française, semble de plus en plus fragilisée.

Pour en parler, deux invités sont sur le plateau. Antonio Delfini, sociologue et co-auteur du livre L’État contre les associations, anatomie d’un tournant autoritaire(éditions Textuel). Son enquête met en lumière la manière dont le pouvoir politique renforce son emprise sur la société civile. Nathalie Tehio, présidente de la Ligue des droits de l’homme, vient de publier un rapport dénonçant les entraves à l’exercice des libertés associatives et à la liberté de manifester.

Au fil de cette émission d’une heure, plusieurs points sont abordés : le tournant de la loi séparatisme, qui a profondément redéfini les rapports entre associations et autorités publiques. La dissolution du CCIF en 2021, validée par le Conseil d’État, devenue un symbole d’une nouvelle ère sécuritaire. Et plus largement, les entraves actuelles à la liberté d’expression, à la mobilisation citoyenne et à la contestation sociale. Comment expliquer ce tournant autoritaire ? Pourquoi l’État semble-t-il considérer la société civile comme une menace plutôt qu’un partenaire démocratique ? Et surtout, comment résister et s’organiser face à ces offensives contre les libertés fondamentales ?