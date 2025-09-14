L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
Parce qu’il n’est plus possible que seuls “les milieux autorisés” soient autorisés à penser notre monde, ses réalités et ses combats. Cette émission se veut le carrefour des intellectuel·le·s, penseuses·eurs et actrices·eurs des luttes sociales dissident·e·s et/ou invisibilisé·e·s.

Liban, Gaza, Beyrouth : résister grâce au rire

Au Liban, le stand-up et le rire sont devenus à la fois arme politique et moyen de survie. Ils s’appellent Wissam Kamal, Stéphanie Ghalbouni, Mohamad Baalbaki, John Achkar, ou encore Chaker Bou Abdalla. Ils sont humoristes et la scène est leur exutoire. Un moyen d'exprimer leur mal, d'exprimer surtout le mal que traverse le Liban depuis si longtemps maintenant ; depuis la fin de la guerre civile et ses cicatrices laissées béantes dans la société libanaise. Le rire permet aussi d'exercer sa liberté d'expression sur leur propre actualité : le génocide à Gaza, l’oppression israélienne, le drame de l'explosion du 4 août 2020 ou les mouvements sociaux de 2019. C’est leur histoire, leur combat, à travers le rire et l’art, que la journaliste et réalisatrice Mona Hammoud essaye de raconter à travers son film : “La Force du Coquelicot”. Le Coquelicot, son nom n'est pas dans le titre par hasard. Cette fleur est à la fois symbole de résistance et de résilience.

Et c’est pour parler de son film, ainsi que de tous ces sujets, que Mona Hammoud était l'invitée d'Irving Magi pour ce numéro d'On S'Autorise à Penser.

