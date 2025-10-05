Macron et la Vème République : pourquoi il faut s'inquiéter / Entretien avec Eugénie Mérieau.

Sous Macron, la Ve République semble plus que jamais un « fait du roi » : 49.3, dissolution surprise, Premier ministre minoritaire… La « monarchie présidentielle », déjà dénoncée depuis Mitterrand, revient au cœur du débat. Irving Magi en discute avec Eugénie Mérieau.

La Vème République sous Emmanuel Macron n'est-t-elle finalement que le fait du roi ? C'est une question que de plus en plus de gens se posent, constitutionnalistes compris, depuis 2023. Depuis la réforme des retraites, imposée à coup de 49.3. Plus encore depuis la dissolution du 9 juin 2024, décidée sur un caprice du Président de la République après une défaite aux élections européennes, scrutin qui n'intéresse personne. Puis vint les élections législatives anticipées et la victoire du Nouveau Front Populaire, qui accouchèrent d'un premier ministre issu des... Républicains (crédité d'un joli 7% des suffrages exprimés). Et jusqu'à aujourd'hui, aucun nom issu du NFP ne semble avoir effleuré l'esprit du "roi-président" Ainsi, les questionnements qui entouraient la Vème République, déjà posées par François Mitterrand en 1964 puis, tour à tour, par Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon depuis les année 2000, reviennent en force. Faut-il se débarrasser de cette Vème République et de sa "monarchie présidentielle" tant décriée ?

Pour tenter de trouver des éléments de réponses, Irving Magi a reçu la constitutionnaliste et politologue Eugénie Mérieau.

