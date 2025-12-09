Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Scandale Ary Abittan : Brigitte Macron n'aurait pas dû dire ça
La soirée du 6 décembre 2025 pour le spectacle d'Ary Abittan aux Folies Bergères dans le 9ème arrondissement de Paris, a été interrompue par des militantes du collectif Nous Toutes et Nous Toutes Paris Nord. Elles ont scandé “Ary Abittan, violeur !”. Pour rappel l’humoriste avait fait l’objet d’une mise en examen pour viol en 2021. Mais la justice a rendu un non-lieu en 2024, confirmé en appel début 2025. Lors de cette intervention, ce qui a particulièrement enflammé l’opinion, c’est la présence, en coulisses, de Brigitte Macron et de sa fille, Tiphaine Auzière, photographiées toutes les deux aux côtés de l’humoriste. Un geste vu par beaucoup comme un signal politique, et une forme de mépris envers les mobilisations féministes et les victimes de violences. Mépris que la première dame de France a d’ailleurs affiché ouvertement, devant les caméras.