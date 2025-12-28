IGPN, réforme, violences policières, racisme : les vérités d'un policier de gauche (CGT - Police)

Police militarisée, maintien de l’ordre durci, violences répétées en manif : depuis dix ans, le lien police-population se délite. Pour Anthony Caillé (CGT), ce basculement n’est pas un dérapage, mais le produit de choix politiques assumés !

Police plus armée, doctrine de maintien de l’ordre durcie, violences répétées en manifestation : depuis une décennie, la relation entre la police et la population s’est profondément dégradée. Gilets jaunes, mobilisations sociales, affaires Rémi Fraisse, Cédric Chouviat ou Nahel Merzouk : les signaux d’alerte se sont multipliés, tandis que les enquêtes visant des agents de l’autorité publique ont plus que doublé en dix ans.

Pour Anthony Caillé, enquêteur de police judiciaire et secrétaire général de la CGT Police, cette dérive n’est ni accidentelle ni purement policière : elle est d’abord politique.

Dans son livre "Que peut la police" (éditions de l’Atelier), il retrace un basculement progressif vers une police plus martiale, notamment à partir des années 2010. Le maintien de l’ordre, autrefois fondé sur la mise à distance et la protection du droit de manifester, est désormais pensé pour « impacter » les cortèges. « On ne cherche plus à accompagner les manifestations, mais à les faire cesser », explique-t-il. Un changement de doctrine assumé par la hiérarchie policière et validé par le pouvoir exécutif.

Autre rupture majeure : la suppression de la police de proximité au début des années 2000. En retirant les policiers des quartiers, en fermant les postes locaux et en réduisant leur rôle à l’intervention et à la répression, l’institution s’est coupée de la population. L’îlotier, figure centrale du lien social et de la prévention, a disparu.



Résultat : une police qui ne connaît plus ses territoires et des agents confrontés en permanence aux situations les plus violentes, sans temps ni moyens pour prévenir les conflits. Cette déconnexion nourrit aussi une droitisation des discours internes. Dans des commissariats en sous-effectif, marqués par l’épuisement professionnel et le manque de reconnaissance, les récits sécuritaires et les rhétoriques d’extrême droite trouvent un terrain favorable. « Quand on ne parle plus aux habitants, on finit par ne parler qu’entre soi », observe Anthony Caillé. Une spirale renforcée par des formations jugées trop courtes, trop fermées, et insuffisamment ouvertes aux sciences sociales, au droit et à l’esprit critique.

La crise est enfin institutionnelle. L’IGPN, chargée de contrôler les dérives policières, reste sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et ne traite qu’une minorité des affaires. Les lanceurs d’alerte, eux, sont souvent sanctionnés plutôt que protégés. Pour le syndicaliste, une réforme profonde s’impose : indépendance réelle de l’organe de contrôle, pluralité des profils, protection effective de celles et ceux qui dénoncent des abus. « La police n’est pas là pour servir un ministre ou remplir des tableaux Excel », rappelle-t-il. Elle est censée garantir les libertés publiques. Encore faut-il que le pouvoir politique cesse d’en faire un outil de gestion de la contestation sociale.

Sans volonté politique, prévient Anthony Caillé, aucune réforme durable ne sera possible.

