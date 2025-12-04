Concert Palestine : la lutte par la culture avec Habibitch, Nayra, Malik et Maud Wyler

Le Média est partenaire du concert du 9 décembre 2025 organisé par Together for Palestine, réunissant au Zénith de Paris plus de 40 artistes d'horizons et de nationalités différentes pour affirmer l'urgence d'une solidarité active et indéfectible envers le peuple palestinien.

Sur scène, vous retrouverez Pomme, Médine, Yann Tiersen, Hatik, Rokhaya Diallo, Kae Tempest, Le Trio Joubran, Ben Plg, Solann, Nora Elassy, Youssef Swatt's, Aloïse Sauvage, 47Soul, et tant d'autres qui s'engagent pour la cause palestinienne.

Tous les bénéfices de la billetterie seront intégralement versés à Médecins Sans Frontières et à son fonds régional Urgence Gaza. Une aide humanitaire vitale pour les populations soumises à des déplacements forcés massifs et à des agressions répétées depuis 2023. Les équipes de MSF sont sur le terrain, fournissant soins d'urgence et eau potable face à la catastrophe en cours. Les billets sont disponibles ici.

Dans cette édition spéciale, nous avons le privilège d'accueillir quatre acteurs clés de cet événement pour parler de la force de la culture quand elle s'engage du coté des opprimées : le chanteur Malik, l'actrice Maud Wyler, la rappeuse-chanteuse Nayra, et Habibitch, danseuse, chorégraphe et activiste queer féministe décoloniale. Le Média sera au Zénith pour vous faire vivre chaque moment de cette soirée !