Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Général en roue libre : Macron joue avec le feu
Au sommaire cette semaine:
Macron s’en va-t-en guerre. La stratégie du choc pour justifier l’augmentation du budget de la Défense a sidéré le personnel politique. Nils a enquêté sur les dessous de ce scandale.
Du Nord au Sud, le RN a faim de conquête électorale pour les municipales. Est-ce que la gauche a déjà abandonné la bataille à l’extrême-droite ?
Et justement, les maires tenaient leur congrès annuel à Paris cette semaine. L’occasion de revenir sur les coulisses du traditionnel congrès de l’AMF.