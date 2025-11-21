Je fais un don

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Général en roue libre : Macron joue avec le feu

Au sommaire cette semaine:

Macron s’en va-t-en guerre. La stratégie du choc pour justifier l’augmentation du budget de la Défense a sidéré le personnel politique. Nils a enquêté sur les dessous de ce scandale.

Du Nord au Sud, le RN a faim de conquête électorale pour les municipales. Est-ce que la gauche a déjà abandonné la bataille à l’extrême-droite ?

Et justement, les maires tenaient leur congrès annuel à Paris cette semaine. L’occasion de revenir sur les coulisses du traditionnel congrès de l’AMF.

