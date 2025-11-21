Général en roue libre : Macron joue avec le feu

Au sommaire cette semaine:

Macron s’en va-t-en guerre. La stratégie du choc pour justifier l’augmentation du budget de la Défense a sidéré le personnel politique. Nils a enquêté sur les dessous de ce scandale.

Du Nord au Sud, le RN a faim de conquête électorale pour les municipales. Est-ce que la gauche a déjà abandonné la bataille à l’extrême-droite ?

Et justement, les maires tenaient leur congrès annuel à Paris cette semaine. L’occasion de revenir sur les coulisses du traditionnel congrès de l’AMF.

