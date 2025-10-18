Lecornu, Attal, Philippe : jeu de massacre en macronie

Dans cet épisode de la VAR politique, Nabil Touati décortique le mot à la mode en Macronie : la "rupture". Une posture pour masquer continuités, ambitions et impostures. Sébastien Lecornu promet une "rupture" avec Bayrou mais nomme le même gouvernement et copie les plans de communication de ses prédécesseurs. Sa prétendue nouvelle méthode n'est que du neuf avec du vieux.

Gabriel Attal et Édouard Philippe, eux, rompent avec leur “mentor” Emmanuel Macron. La VAR montre comment leur discours de "traîtres" opportunistes, en vue de la présidentielle, ressemble à la stratégie de Nicolas Sarkozy pour se débarrasser de Jacques Chirac. Enfin, la chronique se penche sur le cas Bruno Retailleau. Celui qui promettait l'ordre a provoqué le chaos en rompant avec ses alliés macronistes par impulsivité, confirmant son manque de stature d'homme d'État.

Au final, la VAR montre comment la "rupture" n’est qu’un outil de marketing, une posture vide de sens pour une classe politique qui se renouvelle en façade, mais dont les méthodes, elles, ne changent jamais.