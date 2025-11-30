Parce qu’il n’est plus possible que seuls “les milieux autorisés” soient autorisés à penser notre monde, ses réalités et ses combats. Cette émission se veut le carrefour des intellectuel·le·s, penseuses·eurs et actrices·eurs des luttes sociales dissident·e·s et/ou invisibilisé·e·s.
Génocide à Gaza : "on sait tout depuis le premier jour : ce n’est pas de l’ignorance !"
Gaza n’est plus seulement un drame humanitaire : c’est un point de bascule historique. Depuis plus d’un an, un peuple entier est méthodiquement détruit sous les yeux du monde, dans ce que de nombreux experts de l’ONU qualifient désormais explicitement de génocide. Les infrastructures civiles ont été anéanties, 69 ans de développement humain effacés, l’économie de Gaza rayée de la carte. Et malgré les injonctions de la Cour internationale de justice, les bombardements continuent. Dans ce contexte, deux voix se distinguent : Francesca Albanese, Rapporteure spéciale de l’ONU sur la Palestine, dont les analyses juridiques bousculent la communauté internationale ; autrice de Quand le monde dort, Et Christophe Cotteret, réalisateur de Disunited Nations, un film qui radiographie la faillite structurelle du système onusien et suit Francesca au cœur de son travail. Ensemble, ils éclairent ce qui se joue réellement : le rôle des États, l’impunité israélienne, les pressions politiques, la guerre contre le droit international, et la question essentielle: que peut encore l’ONU ?