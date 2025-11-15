La VAR démasque leurs positions catastrophiques (Arthur, Patrick Sébastien, etc)

Dans ce nouvel épisode de la VAR politique, Nabil Touati s'attaque au manque de nuance et à la normalisation des idées d'extrême droite dans le débat public. La chronique décortique les discours de plusieurs personnalités qui se retrouvent piégées par leurs propres contradictions.

Le cas d'Arthur est emblématique : l'animateur prône la nuance mais tient des propos caricaturaux sur les soutiens de la Palestine, en copiant-collant les arguments d'Hillary Clinton.

La VAR analyse ensuite le cas Patrick Sébastien : il jure ne jamais voter RN, mais ses positions sur la peine de mort, la préférence nationale ou le "wokisme" sont un copier-coller du discours de Jordan Bardella. Jusqu'à l'absurde : "Je ne voterai jamais RN... sauf pour Bardella".

Enfin, la chronique expose l'hypocrisie de Yaël Braun-Pivet. La présidente de l'Assemblée Nationale, qui a fait du combat contre le RN la "fondation de son engagement" en poilitique, cède à la première polémique lancée par l'extrême droite sur le voile, humiliant des jeunes filles et servant sur un plateau la rhétorique islamophobe du RN.

Finalement, la VAR démontre comment, par ces contradictions, la fenêtre d'Overton s'élargit dangereusement, et comment l'inacceptable devient peu à peu la norme.