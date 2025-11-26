Cnews Prime : la nouvelle création effrayante de Bolloré

CNews s’est offert un clone : CNews Prime, une chaîne 100 % en ligne, lancée presque en douce le 26 novembre. Hors TNT, plus d’obligations strictes sur les temps de parole, plus de surveillance trimestrielle. Un espace parfait pour diffuser la même ligne éditoriale que CNews, mais débarrassée de ses rares garde-fous. Et dès le premier quart d’heure d’antenne, la couleur est annoncée : Bardella, puis un sujet anxiogène sur une supposée « offensive islamiste ». Pendant ce temps, RSF publie une enquête accablante : CNews maquille ses chiffres en noyant les interventions de gauche dans des rediffusions nocturnes, tandis que l’extrême droite domine largement les heures de forte audience. L’ONG relève aussi un choix éditorial obsessionnel et un traitement biaisé de l'actualité. CNews Prime apparaît ainsi comme une extension permettant d’aller encore plus loin, pendant que CNews collectionne les condamnations. Et dans le même paysage, des médias indépendants (comme Le Média) continuent de batailler simplement pour être diffusés.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.