Du vide au scandale : la dérive islamophobe de LCI

Dans ce nouvel opus de « L’Oeil de MouMou », la chronique de critique média du journaliste indépendant Mourad Guichard, le préambule a porté sur les excuses bidons présentées par Radio France suite aux fausses affirmations d’Alix Bouilhaguet à propos du nouveau maire de New-York, mais aussi des multiples déclarations, ce jeudi 13 novembre 2025, à l’occasion des attentats de Paris et Saint-Denis.

Le journaliste revient également sur l’invitation saugrenue lancée à Patrick Sébastien par Apolline de Malherbe pour venir discourir sur les questions économiques, les questions européennes et une certaines taxe Glucksmann… Il a également pointé la complainte d’une chanteuse israélienne inconnue du public et les derniers délires de Rachel Khan qui arrive à sortir des énormités de plus en plus voyantes. Une bonne question a été posée par Didier Maïsto, récemment invité de la chronique : à quoi sert encore Frédéric Haziza ?

La partie « Au microscope » est revenue sur la lente dérive de la chaîne généraliste LCI. Pour sa démonstration, Mourad Guichard s’est appuyé sur une séquence relative à la venue de jeunes élèves venues voilées dans les tribunes publiques de l’Assemblée nationale, non-événement qui avait donné lieu à des commentaires furax des élus du Rassemblement national et de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’institution.