"L'Oeil de Moumou" est une chronique médias signée Mourad Guichard. Mourad Guichard est un journaliste indépendant, qui pose un regard tranchant sur les grandes et petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique.
Du vide au scandale : la dérive islamophobe de LCI
Dans ce nouvel opus de « L’Oeil de MouMou », la chronique de critique média du journaliste indépendant Mourad Guichard, le préambule a porté sur les excuses bidons présentées par Radio France suite aux fausses affirmations d’Alix Bouilhaguet à propos du nouveau maire de New-York, mais aussi des multiples déclarations, ce jeudi 13 novembre 2025, à l’occasion des attentats de Paris et Saint-Denis.
Le journaliste revient également sur l’invitation saugrenue lancée à Patrick Sébastien par Apolline de Malherbe pour venir discourir sur les questions économiques, les questions européennes et une certaines taxe Glucksmann… Il a également pointé la complainte d’une chanteuse israélienne inconnue du public et les derniers délires de Rachel Khan qui arrive à sortir des énormités de plus en plus voyantes. Une bonne question a été posée par Didier Maïsto, récemment invité de la chronique : à quoi sert encore Frédéric Haziza ?
La partie « Au microscope » est revenue sur la lente dérive de la chaîne généraliste LCI. Pour sa démonstration, Mourad Guichard s’est appuyé sur une séquence relative à la venue de jeunes élèves venues voilées dans les tribunes publiques de l’Assemblée nationale, non-événement qui avait donné lieu à des commentaires furax des élus du Rassemblement national et de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’institution.