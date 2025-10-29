Gaza encore bombardée : Israël ignore le cessez-le-feu | Dati lâchée : la macronie s’effrite à Paris

Au sommaire de cette édition deux grands dossiers de l’actualité française et internationale.

En première partie, nous reviendrons sur l’actualité internationale avec la situation à Gaza. Rami Abou Jamous, journaliste correspondant de guerre et Insaf Rezagui, docteure en droit international public, témoigneront des conséquences humaines et humanitaires des dernières frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Nous analyserons également le cadre juridique et les violations du cessez-le-feu du 10 octobre, ainsi que la perception des déclarations de dirigeants internationaux.

Puis nous basculerons en seconde partie vers l’actualité française : nous reviendrons sur les dernières turbulences dans le camp macroniste et sur la droite parisienne à l’approche des élections municipales de 2026. Ian Brossat, candidat à la mairie de Paris et coprésident du groupe communiste au Conseil de Paris, nous donnera sa lecture de cette campagne particulièrement fragmentée. Nous aborderons les tensions au sein du parti Renaissance, le soutien controversé à Pierre-Yves Bournazel, ainsi que la situation de Rachida Dati et ses enjeux judiciaires.

