Édouard Philippe : personnalité préférée des médias pour 2027 ?

Édouard Philippe est-il le sympathique futur successeur d’Emmanuel Macron qu’on nous vend ? Vous avez sûrement vous aussi été abreuvés par ces sempiternels classements des personnalités politiques préférées des Français, souvent trustés par l’ancien Premier Ministre, qui est évidemment déjà candidat à l’élection présidentielle de 2027. On le voit aussi distiller régulièrement ses prises de positions dans des interventions médiatiques savamment organisées, où il est rarement mis en contradiction ou confronté à son propre bilan politique. Que vaut vraiment ce Macroniste de droite - pléonasme - prêt à tout pour prendre le lead du bloc central ? On évoque aussi Gaza, La trêve signée entre Israël et le Hamas est-elle une vaste tromperie ? Depuis dimanche dernier, le cessez-le-feu est entré en vigueur avec la libération d’otages israéliens et palestiniens. Mais combien de temps durera cette trêve ? On le verra, Donald Trump lui-même émet déjà des doutes sur la suite. Voilà les deux sujets au menu de la "Chronik de Beligh", votre programme hebdomadaire avec Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l’Etat, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone. Beligh Nabli nous livre donc son expertise une fois par semaine, sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour deux faits majeurs de l’actualité.