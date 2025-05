Lapix virée du 20h : la vengeance de la macronie ?

Qui veut la peau d’Anne-Sophie Lapix ? La présentatrice du 20H de France 2 a été virée à deux ans de la présidentielle. Connue pour ses interviews pugnaces qui ont souvent agacé les politiques, dont Emmanuel Macron lui-même, aurait-elle fait les frais d’un verrouillage de l’information avant 2027? Nils a enquêté.

Aurore Bergé, présidente de la république? Non, ce n’est pas cauchemar, quoique… La ministre de l’égalité femmes-hommes du gouvernement Bayrou se voit bien marcher dans les pas d’Emmanuel Macron et façonne sa stature présidentielle comme tant d’autres. Mais la macroniste traîne dans son sillage de nombreuses casseroles dont un tropisme anti-musulman très marqué. Nils nous en dira plus.

Un congrès des roses pour des prunes? La guerre des chefs au PS entre Olivier Faure, Nicolas Mayer-Rossignol et Boris Vallaud, qui s’est imposé comme le troisième homme de l’élection, bat son plein. Mais si toute cette bataille mise en scène n’était qu’un cache-misère pour le parti socialiste, de toute façon mal parti pour 2027? On fera le point dans ce nouveau numéro des "Indiscrets", votre rendez-vous hebdomadaire porté par Nils Wilcke. Grâce à son carnet d’adresses sans égal et sa connaissance fine des acteurs politiques de tous bords, Nils nous permet d’arpenter chaque semaine les dédales de la politique française.

