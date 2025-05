Fin de vie : une loi qui pourrait déraper vers l’inacceptable ?

L’actualité du jour, c’est l’Assemblée nationale qui a adopté mardi 27 mai une proposition de loi instituant un droit à l’aide à mourir, avec 305 voix pour et 199 contre. Ce qui représente une avancée pour certains est aussi une source d’inquiétude pour d’autres.

Ce soir, Au cœur de l’actu donne la parole à celles et ceux qui questionnent les fondements de cette loi. Charlotte Puiseux, philosophe et membre du collectif féministe anti-validiste Les Dévalideuses, alerte sur les risques pour les personnes handicapées dans une société encore profondément validiste. Les médecins Faroudja Hocini et Bruno Dallaporta défendent une autre urgence : former les professionnels de santé à la fin de vie, plutôt que légiférer sans préparation, au risque de créer plus de confusion que de solutions. Un représentant de l’ADMD vient, lui, défendre ce texte comme un progrès pour la liberté individuelle.

Au centre de cette heure de débat, ce sont les potentielles dérives de cette loi, les enjeux éthiques, les pressions économiques, et les risques d’eugénisme qui sont posés. Car derrière l’aide à mourir, ce sont nos choix de société qui nous parlent : que signifie mourir et vivre dignement, et dans quelles conditions cette dignité est-elle garantie à toutes et tous ?