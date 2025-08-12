Bientôt une grève générale ? Les vérités du syndicat Solidaires sur le 10 septembre et le budget Bayrou

Licenciements massifs malgré des profits records, budget Bayrou jugé injuste, extrême droite en embuscade : Le Média reçoit Murielle Guilbert (Solidaires) pour parler riposte sociale et mobilisation du 10 septembre.

Des entreprises qui annoncent des plans sociaux tout en versant des dividendes records. Un budget 2025 porté par le gouvernement de François Bayrou qui exige toujours plus d’efforts des plus précaires, tandis que les plus riches continuent de s’enrichir. Et dans ce climat social tendu, l’extrême droite poursuit sa progression, masquant derrière un discours pseudo-social un projet de société fondé sur l’exclusion et la répression.

Face à cette situation, que dit l’Union syndicale Solidaires ? Comment le syndicat dénonce-t-il ces choix économiques qui sacrifient les salariés ? Pourquoi voit-il dans ce budget une véritable machine à broyer les plus modestes ? Et surtout, comment organiser la riposte collective, notamment à l’approche du 10 septembre ?

Amira Bendjallah Jean-Pierre reçoit Murielle Guilbert, l’une des deux co-déléguées générales de l’Union syndicale Solidaires.

