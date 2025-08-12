L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
Déjà 10 000 récoltés
Je fais un don

L'entretien d'actu

L'entretien d'actu

Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.

Partager

Bientôt une grève générale ? Les vérités du syndicat Solidaires sur le 10 septembre et le budget Bayrou

Licenciements massifs malgré des profits records, budget Bayrou jugé injuste, extrême droite en embuscade : Le Média reçoit Murielle Guilbert (Solidaires) pour parler riposte sociale et mobilisation du 10 septembre.

Des entreprises qui annoncent des plans sociaux tout en versant des dividendes records. Un budget 2025 porté par le gouvernement de François Bayrou qui exige toujours plus d’efforts des plus précaires, tandis que les plus riches continuent de s’enrichir. Et dans ce climat social tendu, l’extrême droite poursuit sa progression, masquant derrière un discours pseudo-social un projet de société fondé sur l’exclusion et la répression.

Face à cette situation, que dit l’Union syndicale Solidaires ? Comment le syndicat dénonce-t-il ces choix économiques qui sacrifient les salariés ? Pourquoi voit-il dans ce budget une véritable machine à broyer les plus modestes ? Et surtout, comment organiser la riposte collective, notamment à l’approche du 10 septembre ?

Amira Bendjallah Jean-Pierre reçoit Murielle Guilbert, l’une des deux co-déléguées générales de l’Union syndicale Solidaires.

L'entretien d'actu

Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !