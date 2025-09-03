Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Bayrou en sursis : Sarkozy "sabote" Retailleau et banalise le RN
Cette rentrée politique a un nom : François Bayrou. Avec son vote de confiance du 8 septembre, le Premier ministre transforme ses derniers jours à Matignon en coup médiatique. Habile ou suicidaire, l’opération fait de lui le centre de l’attention, quitte à faire planer la menace d’une explosion politique imminente.
Les autres partis se calent sur ce tempo imposé. Et pour certains, ils doivent composer avec le spectre de leurs anciens présidents. Les socialistes, emmenés par Olivier Faure, tentent de se refaire une stature de parti de gouvernement. Hollande avance masqué, parle de dialogue puis se ravise.
À droite, Bruno Retailleau joue les équilibristes : chef des Républicains mais aussi ministre de l’Intérieur, il appelle au soutien du gouvernement tout en voyant ses troupes s’émanciper, avec Wauquiez en tête. Sarkozy, lui, sabote sa famille politique, multiplie les piques contre le chef de parti et prêche l’abstention. Entre deux convocations judiciaires, il adoube le RN et relègue le “front républicain” au musée.