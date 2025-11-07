Adieu Macron, Mélenchon opération séduction

Au sommaire cette semaine :

Macron, le grand abandon : le président massivement rejeté par les Français.

Mélenchon en opération séduction. Le patron de LFI peut-il rêver d’une candidature réussie en 2027 malgré des sondages en demi-teinte ?

A l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet se prend les pieds dans le voile et court encore après le RN. Nils a enquêté sur ce nouveau scandale.

