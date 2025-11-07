Je fais un don

Les Indiscrets

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Adieu Macron, Mélenchon opération séduction

Au sommaire cette semaine :

Macron, le grand abandon : le président massivement rejeté par les Français.

Mélenchon en opération séduction. Le patron de LFI peut-il rêver d’une candidature réussie en 2027 malgré des sondages en demi-teinte ?

A l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet se prend les pieds dans le voile et court encore après le RN. Nils a enquêté sur ce nouveau scandale.

