Accords de 1968 : le RN fragilise les relations franco-algériennes

Au sommaire de cette édition : le géant du ciment Lafarge est jugé pour financement du terrorisme, une première pour une entreprise française. Le groupe est accusé d’avoir versé des millions d’euros à des organisations jihadistes, dont l’État islamique, afin de maintenir en activité sa cimenterie dans le nord de la Syrie. Notre cheffe du pôle enquête, Nadia Sweeney, suit cette affaire de très près. Elle sera avec nous dans cette édition. Les députés poursuivent à l’Assemblée nationale les débats autour du budget 2026.

Au cœur des discussions : le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, un texte clé qui détermine les ressources et les dépenses de notre système de santé, des retraites et des prestations familiales. Et toujours l’espoir… d’un accord !

Et en fin d’édition, nous recevrons Baptiste Mollard, docteur en sciences politiques et chercheur associé au CESDIP (Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales). Sa thèse : « L’encadrement de l’émigration de travail au tournant de l’indépendance en Algérie ». Avec lui, nous décortiquerons ce qui réjouit le Rassemblement national, mais qui n’a qu’une portée symbolique : la dénonciation des accords de 1968 entre la France et l’Algérie.