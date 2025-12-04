Je fais un don

Crise entre Paris et Alger : un journaliste français condamné à 7 ans de prison

Au sommaire de cette édition :

L'actualité c’est la peine de prison de Christophe Gleizes, confirmé en appel ce mercredi 3 décembre par le tribunal de Tizi Ouzou, en Algérie. Ce journaliste français, collaborateur de So Foot et de Society, a été reconnu coupable d’apologie du terrorisme et a été condamné à 7 ans de prison. Ce que lui reproche la justice : avoir interviewé des dirigeants du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un groupe classé comme organisation « terroriste » par Alger. Cette condamnation soulève de nombreuses questions, notamment dans un contexte de relations diplomatiques très tendu entre Alger et Paris, malgré la récente libération de l’écrivain Boualem Sansal. On en parle avec notre invité Benjamin König, journaliste à l’Humanité.

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

