Parce qu’il n’est plus possible que seuls “les milieux autorisés” soient autorisés à penser notre monde, ses réalités et ses combats. Cette émission se veut le carrefour des intellectuel·le·s, penseuses·eurs et actrices·eurs des luttes sociales dissident·e·s et/ou invisibilisé·e·s.
Abraham Serfaty : le juif arabe antisioniste... qu’on a voulu faire taire
Abraham Serfaty, né en 1926 à Casablanca, fut une figure majeure du marxisme marocain. Ingénieur, penseur et militant intransigeant, il fit de sa vie un combat total : 17 ans de prison, torture, clandestinité, exil et déchéance de nationalité n’entamèrent jamais sa liberté de pensée. Juif arabe et antisioniste, il fut l’un des premiers à dénoncer le sionisme comme idéologie coloniale et négation du judaïsme arabe, y voyant un projet impérial fabriquant un “conglomérat” plutôt qu’un peuple. Cette lecture résonne aujourd’hui face à la criminalisation des critiques d’Israël et à l’émergence de voix juives dissidentes comme TSEDEK Son petit-fils Théo rappelle l’héritage politique, éthique et intime de cet homme pour qui la Palestine constituait un levier révolutionnaire pour l’ensemble du monde arabe. Pour Serfaty, la libération palestinienne était la clé pour rompre l’ordre colonial et impérial mondial. Sa pensée demeure une ressource essentielle pour comprendre les luttes actuelles et les réécritures de mémoire.