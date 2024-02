Salon de l'Agriculture : le week-end où Macron s'est crashé

Nouvel épisode de “Sans langue Degois”, le débat hebdomadaire qui met Françoise Degois, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique qui se considère comme rose vif, face à un contradicteur. Et comme souvent, elle est face à Paul Elek, analyste politique pour Le Média.

Au sommaire : le week-end terrible d’Emmanuel Macron, qui s’est à la fois donné en spectacle et ridiculisé au Salon de l’Agriculture de Paris, haut lieu traditionnel de communication politique… et au-delà la faiblesse extrême de l’exécutif qui ressort de ce feuilleton grotesque, quelques semaines après la grande colère des agriculteurs et quelques mois avant les élections européennes… Le pouvoir s’en remettra-t-il ?

La cérémonie des Césars, très politique cette année, avec notamment le triomphe de Justine Triet, l’intervention très courageuse de Judith Godrèche et la censure par Canal + de l’intervention de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, au sujet de Julian Assange et du massacre en cours à Gaza, et plus généralement en Palestine…

Et le coup de gueule de Paul Elek, sur la relativisation du droit de grève dans le discours de plus en plus de dirigeants en France.