Mayotte : Darmanin ressort les muscles - Européennes : Glucksmann et Bardella, déjà victorieux ?

Nous sommes mardi 16 avril 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Nadiya Lazzouni.

Au sommaire :

Flash Info : On fait un point sur les 3 #actualités du jour avec Cyril Lemba :

- Le gouvernement veut supprimer une aide à l’embauche.

- Des militants étaient devant l'entreprise Thales ce matin pour dénoncer la collaboration avec Israël pour fournir du matériel militaire.

- Israël promet “une riposte” après l’attaque de drones de l’Iran ce week-end, qui avait déjà fait suite à la frappe mortelle imputée à Israël contre le consulat de l’Iran à Damas, le 1er avril dernier et qui avait fait 13 morts.

Entretien d'Actu : Avec Remi Carayol

Rémi Carayol est journaliste indépendant et coordinateur du comité éditorial du site d’information Afrique XXI. Il a notamment écrit une série d'articles très remarquée sur “Mayotte, chronique d’une colonisation consentie”. Ensemble nous reviendrons sur l’opération Wuambushu 2 baptisée « Mayotte place nette » qui a débuté ce matin. Les objectifs sont les mêmes que le premier dispositif militaro-policier lancé par Gérald Darmanin il y a un an : lutter contre la délinquance, l’immigration illégale, l’habitat insalubre et avec plus de moyens répressifs.

Ne Nous Engueulons Pas : Avec Julien Théry et Lucas Jakubowicz

Nous aurons face à face Julien Théry, notre historien maison et Lucas Jakubowicz, journaliste politique et rédacteur en chef de “Décideurs Magazine”. Et nous évoquerons la scène politique française à un mois et demi des élections européennes. Assistons-nous à une recomposition du paysage politique ou aux effets indirects d’un scrutin qui est finalement boudé par de larges pans du corps électoral ? A droite de l’échiquier politique, la Macronie et LR sont-ils perdus face au RN ? Et à gauche, est-ce le moment du Parti socialiste et de Raphaël Glucksman ?