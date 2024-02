Macron vs Bolloré : drôle de paix ou drôle de guerre ?

Le Conseil d'Etat exige que l'Arcom se montre plus intransigeante contre les CNews, la chaîne de Vincent Bolloré, en raison des manquements à ses obligations d'indépendance, d'honnêteté et de pluralisme de l'information. Au-delà des débats sur la liberté d’expression et sur les critères d’évaluation du degré de pluralisme, on peut faire le point sur les enjeux politiques et idéologiques, en particulier la relation entre le président et le milliardaire breton.

On peut d’abord voir un différend personnel entre les deux hommes, mais aussi une opposition idéologique entre l’autoproclamé progressiste européen et le tenant d’un dogmatisme identitaire. Un troisième niveau d’analyse consiste à dire qu’au fondement de cette divergence politique il y a des raisons plus profondes : des luttes d’intérêts entre différentes fractions du capitalisme. La fortune du groupe Bolloré provient d’actifs post-coloniaux : infrastructures portuaires et ferroviaires, et plantations. Il a également investit dans les énergies fossiles. La préférence de Vincent Bolloré pour l’extrême-droite découle largement des intérêts de son groupe, qui l’opposent à d’autres secteurs du capitalisme dont Macron serait davantage le représentant. Ses médias permettent à Bolloré de lutter contre des transformations politiques qui menacent à long terme la capacité à accumuler des secteurs du capitalisme où il a des intérêts.