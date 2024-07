Législatives : le RN humilié ; Darmanin 1er ministre ? Ce qui nous attend après la victoire du NFP

Nous sommes lundi 8 juillet 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Amina Kalache.

Au sommaire aujourd’hui :

Le flash info présenté par Cyril Lemba :

- Débrief de la soirée électorale

Entretien d'Actu :

Ce 7 juillet acte la majorité relative de l’alliance des partis de gauche, réunis derrière la bannière Nouveau Front populaire et le RN en 3ème place du podium. Mais est-ce un succès suffisant pour gouverner? Qu’est se passera-t-il ensuite ? À quoi ressembleront les institutions de la République en l’absence de majorité même relative ? Des alliances inédites seront-elles possibles ? Ce soir, nous analyserons et décrypterons l’après second tour des législatives. Nous serons en compagnie de Fatima Ouassak, autrice, politologue et militante féministe et antiraciste, Rayan Cage, juriste et chercheur pour l’ONG Cage International, qui a contribué à la tribune “Notre front populaire est anticolonial et antiraciste”: afin de mettre en place tous les moyens pour stopper l’arrivée au pouvoir du fascisme, Pauline Rapilly Ferniot, élue EELV et conseillère municipale à Boulogne-Billancourt et Paul Elek, chroniqueur politique au Média.