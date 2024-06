Le débat que vous ne verrez pas sur BFMTV : les "petites listes" ont elles aussi leur mot à dire

Nous sommes mercredi 5 juin 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Amina Kalache avec Fabrice Wuimo.

La campagne pour les élections européennes entre dans sa dernière ligne droite alors que la campagne officielle doit se terminer ce vendredi 7 juin. Dans cette première partie nous allons questionner nos invités sur une sortie ou non de l’Union Européenne. Le Frexit, la contraction de French et d’exit: un sujet qui déchaîne les passions et que certains candidats estiment “interdit dans les grands médias.”

Aujourd’hui, avec nous:

Georges Kuzmanovic, président du mouvement République souveraine, créé en 2018 après avoir quitté le Parti de gauche.

Vincent Brémaud, scientifique et engagé auprès du parti Equinoxe qui s’intéresse aux défis climatiques. Porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste,

Selma Labib conduira la liste NPA pour les Européennes.

Fadi Kassem, secrétaire national du pôle renaissance communiste en France (PRCF). Un parti qui n’est volontairement représenté sur aucune liste puisqu’il ne souhaite pas prendre part aux élections européennes.



Nous aborderons trois grandes thématiques. Premièrement la France doit-elle sortir de l’Union européenne et retrouver sa souveraineté? En seconde partie, nous reviendrons sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le Brexit a-t-il été une réussite ou non? Quelles conséquences peut-on en tirer? Quelles seraient les conséquences d’un Frexit? Et pour finir, un des sujets les plus clivants des élections européennes: l’immigration. Qu’en est-il du pacte européen sur l’immigration et l’asile? Il est le tout premier accord des Nations unies négocié au niveau intergouvernemental sur une approche commune de la gestion des migrations internationales après 9 ans de négociations.

En seconde partie, nous accueillons quatre nouveaux invités :

Pierre Beyssac, numéro 2 de la liste du Parti Pirate, fondé en France en 2006. Un mouvement qui veut refonder la démocratie Européenne et est l’un des seul à mettre en avant le sujet du numérique.

Monique Dabat, porte-parole de Lutte Ouvrière, le parti de Nathalie Arthaud, mouvement trotskiste du côté des Travailleurs.

Juliette de Causans, candidate pour la liste “Écologie au centre”, présidente du parti “Europe Egalité Ecologie”.

Pierre Larrouturou, député européen, fondateur du mouvement “Nouvelle Donne” et spécialiste des questions d’économi.

Avec eux, nous allons aborder trois grands sujets dont les enjeux sont immenses pour ces élections et pour le futur de l’UE : D’abord l’écologie, serpent de mer s’il en est des débats au sein de l’Union Européenne, mais pas que. Mais un sujet qui ne semble pas prioritaire dans cette campagne des Européennes, du moins pour les grands partis… Nous parlerons également des libertés numériques et comment l’Europe peut faire face aux GAFAM notamment sur la sécurité de nos données, mais aussi… sur la fiscalité et ce sera le dernier point de cette discussion, fiscalité, grandes entreprises et Travail, comment redonner du crédit à une Union qui semble perméable à une forme de mondialisation perçue comme nocive par certains politiques. On en parle dans quelques instants, mais commençons donc par la question environnementale et climatique…