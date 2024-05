Macron, Glucksmann, Europe : les vérités cash de Thomas Porcher

“L’Europe, hier parfois critiquée pour sa lenteur et son éloignement, a agi vite et fort, en solidarité. Et dans la décennie qui vient, notre Europe va nous permettre de relever les défis de l’avenir.” Voici un extrait du discours d’Emmanuel Macron, à l’occasion de la journée de l’Europe, jeudi dernier. Encore une fois, le Président de la République parle de la réussite et la coopération entre la crise du covid et la guerre en Ukraine, tout en avançant des projets pour l’avenir comme une industrie forte et la neutralité carbone pour 2050. “C’est difficile de décrire l’Union européenne comme la solidarité, c’est plutôt la concurrence”, rappelle Thomas Porcher. L’économiste regrette qu’on ne parle pas du fonctionnement interne à l’Europe, à un mois des élections européennes où l’extrême droite est en tête des sondages.

La flamme olympique est arrivée en France, à Marseille, avec une cérémonie en grande pompe avec des concerts, des milliers de caméras et les politiques réunis. À quelques centaines de mètres, moins médiatisé, plus d’un millier de personnes manifestaient contre les jeux. Thomas Porcher et Lisa Lap rappellent les dégâts sociaux, économiques et écologique que cachent cette belle vitrine. L’économiste dépeint aussi un monde du sport abandonné par les pouvoirs publics en France.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !