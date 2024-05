Européennes - Palestine, travail, concurrence : la gauche débat des vrais sujets

Nous sommes mercredi 29 mai 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Amina Kalache, accompagnée de Fabrice Wuimo.

Au sommaire :

Les prochaines élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin 2024 dans les vingt-sept États membres afin d’élire les députés au sein du Parlement européen pour un mandat de cinq ans.

Le Média a préparé cette émission spéciale depuis 2 semaines. Nous avons contacté les “plus gros” partis afin de leur donner un espace d’expression équitable. Notre équipe s’est démenée pour contacter et relancer l’ensemble des partis lors de ces 2 semaines et certains n’ont tout simplement pas pu ou souhaité prendre part à cet exercice électoral important. Faut-il croire qu’une confrontation arbitrée à la loyale par Le Média et non abritée par des médias amis fait peur à certains partis ? En tout cas, LR, le RN, Renaissance ou encore le PS n’ont pas répondu à nos appels et à nos relances. Dommage, surtout pour des partis qui disent apprécier l’exercice du débat. On pourrait se demander s’ils auraient été présents aujourd’hui, avec nous, si nous avions un canal TNT. Malgré la déception, nous vous proposons une émission avec trois candidats qui ont accepté de venir sur notre plateau.

Nous aborderons aujourd’hui, les thématiques du travail et du droit humain. Nous avons fait le choix de ces thématiques car elles ne sont pas abordées ou très peu au sein des médias mainstream. Nous reviendrons sur le dumping social, le libre-échange, la crise de l’accueil ainsi que la question palestinienne.

On essaiera d’y voir plus clair et d’apporter un regard neuf dans ce débat avec les trois candidats de mouvements politiques présents :

- Damien Carême, député européen, ancien maire de Grande-Synthe entre 2001 et 2019, qui est inscrit sur la liste européenne LFI.

- Priscillia Ludosky, candidate sur la liste Europe Écologie Les Verts aux côtés de Marie Toussaint. Elle a été connue notamment avec le mouvement des “gilets jaunes”, dont elle était l’une des initiatrices, avec une pétition 'pour la baisse des prix des carburants' qui a récolté plus d'un million de signatures et lancé le mouvement.

- Hélène Bidard, adjointe à la mairie de Paris en charge de la jeunesse et de l'égalité hommes-femmes, candidate sur la liste PCF menée par Léon Deffontaines.