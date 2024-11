Génocide à Gaza : le grand remplacement israélien

Le nettoyage ethnique à Gaza cache t-il un projet de recolonisation du territoire palestinien ? Le 14 novembre dernier, un rapport de plus de 150 pages de l’ONG Human Rights Watch a accusé Israël de rendre "systématiquement inhabitables" des zones bombardées à Gaza. Après les nombreuses déclarations, sans détour de ministres Israéliens, l’hypothèse ne laisse plus beaucoup de doutes. En témoignent aussi les méthodes implacables de nettoyage ethnique employées dans le Nord de Gaza, qui fait l’objet d’un traitement différencié depuis le 13 octobre 2023. L’ONU précise même que 100 000 Palestiniens ont été expulsés de cette zone depuis un mois et l’armée israélienne laisse entendre que les Gazaouis ne seraient pas autorisés à y revenir. A cela on peut rajouter le blocage de l’aide humanitaire et une partie Nord ravagée par les bombardements. Se dirige t-on vers une recolonisation à marche forcée, malgré les condamnations d’une partie de la communauté internationale ? Éléments de réponse avec Beligh.

Et dans l’autre sujet de cette chronique il sera question du Rassemblement National de Marine Le Pen, battu à son propre jeu. Marine Le Pen et le RN sont jugés depuis 30 septembre dernier dans un procès aux lourds enjeux politiques pour la cheffe de file de l’extrême droite. Ils sont mis en cause dans deux affaires de soupçons de détournements de fonds publics européens : le dossier des assistants parlementaires, ainsi que celui des frais européens. Le parti d’extrême droite, toujours prompt à critiquer le laxisme de la justice, pousse des cris d’orfraie depuis que le parquet a requis une peine d’inéligibilité contre sa cheffe de file. Le RN est-il pris au piège de sa stratégie de diabolisation de la justice ? On y revient avec Beligh Nabli.