En danger dans les sondages, Macron se radicalise - Européennes: les accusations qui fragilisent le RN

Nous sommes jeudi 25 avril 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Nadiya Lazzouni.

Au sommaire :

Flash Info : On fait un point sur les 3 actualités du jour ave Amina Kalache :

- Emmanuel Macron a prononcé son discours sur l’Europe en fin de matinée, à l’Université La Sorbonne à Paris. Des étudiants ont manifesté à quelques mètres.

- Lors de sa longue prise de parole à la Sorbonne, Emmanuel Macron a partagé sa vision de l’Europe.

- Les États-Unis exigent des réponses d’Israël concernant les fosses communes découvertes dans les hôpitaux à Gaza.

Entretien d'Actu :

Entretien avec Olivier Cuzon, enseignant et syndicaliste à Sud Education 29. Le 19 avril dernier, il a été convoqué au commissariat de Brest, à la suite d’une plainte de Gérald Darmanin pour diffamation et injure publiques à l’encontre de la police et de la gendarmerie nationales.

Entretien d'Actu :

Scandale autour du numéro 3 de la liste du RN pour les élections européennes, Fabrice Leggeri. Des révélations de nos confrères du Monde et de FranceInfo nous informer qu’une plainte avait été déposée par l’association Utopia56 et la Ligue des droits de l’Homme pour “complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture”. Selon les deux ONG, l’ancien président de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, communément appelée Frontex, aurait permis l'interception de bateaux de migrants par les garde-côtes libyens, à la fois en faisant obstacle à l'intervention d'ONG présentes en mer, mais aussi en livrant aux garde-côtes libyens les coordonnées GPS ou les photos aériennes de ces embarcations. Les Nations unies avaient pourtant établi que ces migrants, qui cherchaient à traverser la Méditerranée, étaient exposés en Libye aux risques de violences physiques et sexuelles, de détention arbitraire, de torture et d'esclavage.” Le RN et l’intéressé se sont évidemment défendus, dénonçant une “manœuvre politique” visant à “décrédibiliser le RN”. Pour faire le détail de cette affaire, nous recevons Nikolaï Posner, porte parole d’Utopia 56 et Emmanuel Daoud en visio, avocat d’Utopia et de la LDH

Fond de l'info :

Avec Paul Elek et Mathieu Slama. Un fond de l’info largement consacré à la visite d’Emmanuel Macron à la Sorbonne ce matin, nos journalistes Juan Tendero-Tournée et Clara Morel étaient sur place pour couvrir l’évènement. On parlera aussi du climat répressif qui sévit en ce moment en France.