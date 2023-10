Liban, Israël, Palestine : Embrasement au Proche-Orient, déchirures en France

Nous sommes lundi 30 octobre 2023, voici le programme du Toujours Debout, présenté par Théophile Kouamouo.

L’offensive terrestre de l’armée israélienne fait rage à Gaza, avec son cortège de morts et de distractions, un peu plus de trois semaines après l’attaque meurtrière du Hamas sur le territoire israélien. Le week-end qui vient de se dérouler a été ponctué de manifestations, notamment en soutien à la cause palestinienne, de dérapages dans les médias, mais pas seulement. On a par exemple à l’esprit les images délirantes de chasse aux Juifs au Daghestan.

Comment éviter la spirale de la haine, c’est-à-dire la montée de l’intolérance et de l’antisémitisme dans nos sociétés, face à l’irresponsabilité de dirigeants qui assument plus ou moins ouvertement une sorte de deux poids deux mesures face à la valeur de la vie humaine ? Nous en parlerons sur ce plateau avec Wissam Xelka, militant et streamer, taulier de la chaine Twitch Paroles d’honneur, et Michèle Sibony, ancienne présidente de l’Union juive française pour la paix.

Mais sur ce plateau, on aura également Cemil qui évoquera la situation explosive au Proche-Orient avec deux reporters de terrain basées au Liban, Zineb EL OUADI et Camélia AIDAOUI.

Mais on commencera par le flash info et les chroniques de nos amis humoristes de La Gazette Comedy Club, Déelle et Adrien. Il faut bien, même si garder le sourire est difficile en ces moments particulièrement troublés. C’est parti.