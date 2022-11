Suicides, burn out…Le livre noir des tribunaux français

Préventions : suicide, dépression.

“En un peu plus d’un an, le ministère de la justice a dû gérer au moins cinq décès parmi son personnel. Des magistrat.e.s et des greffier.ère.s victimes d’accidents cardio-vasculaire, voire qui se suicident. Pour la première fois, des rapports inédits lient ces décès tragiques à la souffrance au travail des personnels de justice”, révèlent nos confrères du média Off investigation.

Manque d’effectif, pression, burn out, et même décès... Notre justice française va mal, alertent leurs professionnels. Et ses conséquences sont nombreuses et concernent toute notre société. Que se passe-t-il dans le domaine de la justice en France ? La justice, terme qui peut paraître abstrait, porteur aussi dans son sens, vecteur d’une démocratie, en France, pays des droits de l’Homme ?

Pour tout comprendre à comment en sont arrivés à ce point nos tribunaux français je reçois Nelly Bertrand, secrétaire permanente du syndicat de la magistrature, et Fannie D’Hervé, greffière des services judiciaires travaillant au sein du service correctionnel au tribunal judiciaire de Nanterre.