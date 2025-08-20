L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
Réindustrialisation en France : pourquoi c'est un échec ?

Des usines ferment, les licenciements s’accumulent, et pourtant les dividendes explosent. La politique de réindustrialisation de Macron ne freine pas le déclin industriel français. Anaïs Voy-Gillis, spécialiste du sujet, nous éclaire sur cette crise.

Des usines ferment, les plans de licenciement se multiplient, tandis que les dividendes continuent de prospérer. Alors qu’Emmanuel Macron avait lancé une politique de réindustrialisation visant à rattraper les performances de ses voisins allemands et italiens, les chiffres de 2025 révèlent une nette baisse de l’activité industrielle française.

Pourquoi cette politique ne fonctionne-t-elle pas ? Que se passe-t-il exactement ?

Pour en discuter, nous recevons Anaïs Voy-Gillis, docteure en géographie et chercheuse, spécialiste des enjeux industriels en France et en Europe. Elle est l’autrice de plusieurs ouvrages, dont Pour une révolution industrielle, paru en janvier dernier aux éditions des Presses de la Cité.

