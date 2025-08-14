Israël assassine toute une équipe de journalistes : nos médias sont complices !

Mourad Guichard, journaliste indépendant et chroniqueur au Média, consacre aujourd'hui son microscope à l'odieux assassinat de 5 journalistes par Israël, dimanche 11 août.

Après ses traditionnels flops et tops, Mourad Guichard, journaliste indépendant, nous propose Le Microscope. Aujourd’hui, il revient bien évidemment sur l’assassinat, lundi à Gaza, de six journalistes, délibérément ciblés par Israël. L’armée israélienne a frappé volontairement la tente d’Al Jazeera, alors que des reporters étaient en plein travail, caméra à la main, stylo au poing. Un crime qui ne doit rien au hasard : ces journalistes étaient identifiables, connus, et leur présence signalée. C’est tragique à dire, mais ce n’est pas inédit.

Depuis des années, Israël multiplie les attaques contre celles et ceux qui documentent ses crimes. C’est une guerre contre l’image, contre les mots, contre la mémoire. En tuant les témoins, Israël poursuit ainsi son entreprise de bâillonnement de l’Histoire, espérant effacer des faits qu’aucune bombe ne pourra pourtant faire disparaître.

