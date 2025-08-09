Incendie dans l’Aude : ce qui se cache derrière le scandale des canadairs

16 000 hectares partis en fumée en un peu plus de 48 heures. Un mort, des dizaines de blessés, des centaines de maisons et de véhicules détruits. Dans l’Aude, les pompiers viennent à peine de fixer le pire incendie qu’ait connu la France depuis plus de 50 ans… et pourtant, la bataille est loin d’être terminée. 980 soldats du feu sont encore mobilisés sur le terrain, certains au prix de leur santé, pour traiter près de 90 kilomètres de lisières et éviter toute reprise.

Et derrière ces images spectaculaires, une réalité plus silencieuse : celle d’un service public du feu asphyxié par le manque de moyens humains et matériels. Aujourd’hui, dans notre nouvel Entretien d’Actu, Laurent Guilloteau, sous-officier au SDIS des Bouches-du-Rhône et représentant CGT, vient dénoncer cet abandon et alerter : sans un changement radical, ces catastrophes ne feront que se multiplier… et nous serons de moins en moins armés pour y faire face.

Journaliste : Juan Tendero-Tourné

