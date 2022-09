Réforme des retraites : Bernard Friot explose la Macronie

Dans cette deuxième partie de Toujours debout, Lisa Lap et nos invités décryptent le projet de la Macronie sur les retraites. Un projet qui traduit une certaine vision de la société et qui finit par concerner bien plus que les retraites. Nous recevons Régis, du collectif nos retraites. Avec ce collectif, Régis a décrypté toute la réforme des retraites, encore complexe à comprendre il y a 2 ans. Cette année, ils ont créé un simulateur et continuent ce travail pédagogique sur le projet d’Emmanuel Macron.

Nous recevons également Bernard Friot, sociologue et économiste. Il a étudié à plusieurs reprises et réfléchi à travers divers ouvrages, du concept du travail et du salariat. Bernard Friot, un habitué du plateau du Média, a pu théoriser le salaire à qualification personnelle ou salaire à vie. On discute avec lui de tout ce que cela évoque en termes de conception du travail, du salariat, d’utilité économique, de valeur etc. Et dernièrement, cette année, Bernard Friot a co-écrit “Retraites : généraliser le droit au salaire”, un livre qui retranscrit son séminaire avec Nicolas Castel, des cahiers du salariat.

C’est votre quotidienne Toujours Debout, à retrouver en live à 18h30 du lundi au jeudi.