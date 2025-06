Sécurité sociale de la mort : "cette idée ne doit plus être taboue" (Friot, Beaudouin, Saint-Phall)

Les Retraites continuent de cristalliser la colère sociale, pendant que l’assemblée nationale s’apprête à examiner une proposition de résolution visant à abroger la réforme qui avait repoussé l'âge légal de départ à 64 ans. Jeudi 5 juin, la CGT appelait de son côté à des débrayages et des manifestations pour l’abrogation de la réforme des retraites, l’augmentation des salaires et contre les suppressions d’emplois. L’un des angles morts de ce débat sur les retraites (mais aussi sur la fin de vie) c'est la sécurité sociale de la mort. Cette question à beau être tabou, la mort a bien un coût extrêmement pesant sur les personnes les plus précaires. Pendant ce temps-là, le marché funéraire devient de plus en plus un business "comme les autres". On pousse les gens à choisir un cercueil et une pierre tombale comme on choisirait son abonnement téléphonique. Indécent, n'est-ce pas ?

Si des aides de la Sécu existent pour les obsèques, une prise en charge totale des défunts et des endeuillés reste à définir pour des funérailles réellement remboursées. Cette solution est plaidé par le collectif pour une sécurité sociale de la mort ; rassemblant des personnalités civiles et des professionnels du deuil. On parle avec Alban Beaudouin, et Jean-Loup de Saint-Phalle, tous deux fondateurs du Collectif ainsi qu'avec le sociologue et économiste Bernard Friot.