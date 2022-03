"Millions envolés", Mc Kinsey Gate : la Macronie de scandale en scandale | Contre-matinale #118

Au programme de la 118ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mercredi 30 mars par Théophile Kouamouo

· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…

· L’invité : Jean-Baptiste Rivoire, journaliste à Off Investigation Redressement suite à non paiement de l'impôt sur la fortune, non déclaration d'une créance de 350 000 euros sur son épouse Brigitte, « claquage » de près de 1,5 millions d'euros en trois ans (un Smic par jour), déclaration peu crédible sur les honoraires perçus chez Rothschild and co lors d'une « deal » de 9 milliards d'euros conclu en 2012, depuis 2014, les déclarations de patrimoine et d'intérêt d'Emmanuel Macron suscitent beaucoup de questions. Etait-il réellement plus pauvre que Benoit Hamon et Nathalie Arthaud lors de la présidentielle de 2017 alors qu'il avait fait fortune au sein de la banque Rothschild ? A-t-il toujours dit la vérité sur son patrimoine ? On en discute avec Jean-Baptiste Rivoire, co-auteur d'un documentaire-enquête diffusé hier, mardi, sur le site de nos camarades d’Off Investigation…

· La chronique de David Guiraud Avec son habituel sens de l’humour et ses punchlines affutées, David se penchera, cette semaine, sur le scandale de l’affaire McKinsley…