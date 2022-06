Les dangereux projets de Macron, du neuf dans le scandale Général Electric : l'actu du jour

Au programme de la 150ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce 2 juin par Nadiya Lazzouni

· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…

· L'invité : Alexis Sesmat, porte-parole de Sud Industries GE C'est une nouvelle révélation qui vient alimenter une affaire qui est déjà scandaleuse. Selon les syndicats de General Electric, le géant industriel américain (qui a racheté la branche énergie d'Alstom en 2015 sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie) aurait organisé la fuite à l'étranger de plus de 800 millions d'euros entre 2015 et 2019. Une somme astronomique envoyée en Suisse ou dans l'État du Delaware, un paradis fiscal américain. Ce “pillage en règle des ressources” de l’entreprise pour modérer les salaires, baisser les investissements dans l'outil productif, justifier les plans sociaux et les délocalisations... En creux, ce trucage des comptes, selon les organisations syndicales qui ont portées plainte contre X auprès du parquet national financier (PNF), aurait pour but d’organiser la fermeture du site Belfort de façon artificielle. Pour en discuter, nous recevons Alexis Sesmat, porte-parole de Sud Industries GE.

· La Dernière heure : CE QUE MACRON NOUS PREPARE Guerre aux chômeurs et aux allocataires du RSA ; inflation : stagnation des salaires ; réforme des retraites : les journalistes en parlent assez peu, durant cette période électorale, mais le programme de Macron pour les cinq ans à venir commence à être connu et il se situe dans la lignée de ce qu’il s’est déjà produit : toujours plus d’attaques néo-libérales contre notre système social. Avec Nicolas Framont, de Frustration mag et chroniqueur au Média, nous discuterons des basses-oeuvres macronistes, loin d’être une fatalité si la société est prête à se mobiliser….