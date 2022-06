"La solution c'est un changement de système"

A une semaine de l'élection législative, Le Média a décidé de confronter un candidat de la NUPES aux thèmes du climat et de l'écologie. Pour cette émission dédiée aux solutions politiques face aux crises que subit le vivant, l'ancien journaliste et fondateur du Parti Révolution Ecologique pour le Vivant, Aymeric Caron, qui postule désormais à la députation dans le nord de Paris, revient en détail sur sa vision de l'écologie couplée à la lutte des droits humains, de la nature et des animaux non-humains

Dans ce nouveau numéro de Face à l'urgence, à l'approche du premier tour de l'élection législative, Le Média reçoit un candidat parisien de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES). Aymeric Caron, qui se présente dans la capitale, développe sa vision de l'écologie et ses propositions pour lutter contre le réchauffement climatique et la crise de la biodiversité. Le fondateur du parti Révolution Écologique pour le Vivant (REV), qui s'est rapproché de la France Insoumise et qui a rejoint le parlement de l'Union Populaire lors de l'élection présidentielle, porte désormais les couleurs de l'union de la gauche et prône une approche nouvelle du rapport entre les humains, la nature et les non-humains. L'ancien journaliste, connu pour ses trois années en tant que chroniqueur dans l'émission On n'est pas couché de France 2, est notamment devenu un militant politique antispéciste, qui porte au premier plan les droits des animaux.