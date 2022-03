Cyberguerre : comment Moscou et Washington peuvent nous mettre à genoux

Sur le papier, la France et l’Europe ne sont pas en guerre contre la Russie. Du moins pas encore. Mais dans les faits, une guerre économique est déjà en cours, et se livre via des sanctions et des représailles interposées. Mais un autre conflit sournois et latent s’est engagé : c’est la cyberguerre. C’est-à-dire l’utilisation des moyens de l’Internet et des réseaux pour frapper l’ennemi, éviter ses coups et au final gagner.



Pour en savoir plus sur les contours de cette menace, Théophile Kouamouo a fait appel à Fabrice Epelboin, entrepreneur numérique et enseignant à Sciences Po, et membre de l’équipe de Reflets, journal d’investigation en ligne et d’information hacking. C’est un des meilleurs spécialistes français de la cyberguerre.