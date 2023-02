"Ballons espions" chinois, sabotage de nordstream : les États-Unis déjà en guerre ?

Il flotte dans l’air en ce moment un parfum de guerre froide. Et c’est en toute logique que l’actualité nous donne souvent l’impression d’être immergés dans un James Bond. En quelques jours, les États-Unis d'Amérique ont été pris dans deux feuilletons géopolitiques plein de mystères et d’intrigues, en tout cas palpitants. Les accusations de sabotage du gazoduc Nordstream 2 proférées par un journaliste d’investigation à la carrière ponctuée d’énormes scoops et de controverses, Seymour Hersh ; et l’affaire du ballon dit espion chinois abattu au large de la côte atlantique américaine. Sur ces deux affaires, la polémique a battu son plein, avec son lot de faucons et d’affirmations difficiles à prouver complètement.

Chris dit « Politicoboy » (@politicoboyTX), journaliste et ingénieur, auteur d’une newsletter Substack de plus en plus consultée (https://politicoboy.substack.com/), et co-auteur du livre Les Illusions perdues de l’Amerique démocrate est avec nous par la magie de la visio pour faire le point sur ces controverses vues des États-Unis.