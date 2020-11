Covid, libertés : peut-on encore dire que la France est une démocratie ?

Après le discours d’Emmanuel Macron sur la situation sanitaire et l’évolution des mesures visant à lutter contre l’épidémie de COVID 19, et après la journée folle d’hier, où l’on a vu des forces de l’ordre poursuivre et passer à tabac migrants et journalistes, Le Média a voulu faire le point, en direct. Sommes-nous partis vers un second déconfinement assorti de mesures privatives de liberté destinées à calmer la colère qui vient avec une situation économique et sociale désastreuse ? Le gouvernement a-t-il cyniquement profité d’un virus pour remettre en cause de manière radicale les libertés publiques et la démocratie ? Sommes-nous encore en démocratie ?

Nous en discutons avec un certain nombre d’invités :

- Le Dr Arnaud Chiche, anesthésiste, animateur du Collectif “Santé en danger”

- Anasse Kazib, cheminot et syndicaliste - Danielle Simonnet, Conseillère de Paris, France insoumise

- Nicolas Mayart, journaliste au Média TV.