Anas K, étudiant immolé à Lyon : "C'est vivants qu'on écrit l'histoire"

Il y a un an, en novembre 2019, un étudiant de 22 ans de l'université de Lyon s’immolait par le feu sur le parvis d’un restaurant universitaire du CROUS. “Je vise un lieu politique, le ministère de l’enseignement supérieur et la recherche et par extension, le gouvernement. … J’accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l’UE de m’avoir tué, en créant des incertitudes sur l’avenir de tous-tes,” écrivait-il dans sa lettre d’adieu. Anas, de son propre nom, voulait jeter la lumière sur la précarité étudiante, phénomène grandissant autant que ahurissant. Une précarité dans laquelle il s'était trouvé engouffré, et dont il ne voyait plus d’issu.

Survécu par miracle à la brûlure quasi-totale de son corps, un an après, Anas se porte mieux. Il a accepté de revenir sur les événements et les raisons qui l’ont poussé à s’asperger d’essence et risquer sa vie.