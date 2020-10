Biden vs Trump : L'ultime débat

Les dés sont jetés. Samedi dernier Donald Trump a annoncé avoir voté depuis la Floride et la veille se tenait le dernier débat d’une élection présidentielle décidément à rebondissement. Dans un contexte de deuxième vague de la Covid 19 et d’annonce de la séropositivité au virus du président américain, ce dernier semble plus que jamais mal engagé. Alors pliée l’élection? Depuis la leçon tirée de l’élection de 2016 d’aucun serait tenté de se dire qu’on ne sait jamais..!

Le débat change de ton

Micros coupés et un climat d’échange plus serein resteront les éléments marquants de ce dernier débat de la campagne présidentielle US. Donald Trump semble avoir troqué ses élans populistes pour une ligne conservatrice plus traditionnelle. Quant à Joe Biden, longtemps dans une communication en retrait, il a enfin trouvé son équilibre entre une stratégie plus offensive dans le ton sans pour autant multiplier les meetings et autres évènements rendus illisibles pour le public dans un contexte de crise sanitaire. Ce débat a ainsi été l’occasion de développer certains thèmes restés en second plan de la crise sanitaire. Suite à la publication de fuites de mails et de photos alimentant des soupçons de corruptions passives à l’égard du fils de Joe Biden, entretenus par le camp Républicain, la question de la corruption s’est invitée dans un échange lunaire entre les deux candidats. Inscrite par les journalistes comme une des thématique centrale de la soirée, la question écologique, de la sortie des énergies fossiles au retrait des accords de Paris, a également été largement abordée. A quelques jours à peine de la clôture du vote, cela aura probablement peu d’influence sur les électeurs indécis, peu nombreux cette année. Mais cette thématique pourrait cependant bénéficier à Joe Biden et contribuer à mobiliser un électorat jeune, sensibilisé mais peu motivé jusque là par la candidature du candidat démocrate et susceptible de se mobiliser à la dernière minute.

Deux scénarios possibles



Mais le dénouement de cette campagne se jouera essentiellement sur la mobilisation États par États, la logistique entourant le vote et l’écart séparant les résultats de Donald Trump et Joe Biden. Suite à la multiplication des incidents relatifs à l’organisation des votes par correspondance, et alertés par les multiples allégations récentes de Donald Trump, les démocrates se préparent en effet à des contestations en série en cas de scores très serrés. Une centaine de juristes auraient ainsi été embauchés en prévision. De plus, en raison du mode de scrutin remporter l’élection ne signifie pas avoir le plus de voix à l’échelon national, mais s’imposer dans les États décisifs en l'occurrence la Pennsylvanie, la Floride, La Caroline du Nord ou l’Ohio. En fonction poids des états remportés, et en raison du nombre de Grands électeurs nécessaires pour remporter le suffrage, le nom du futur occupant de la maison blanche pourrait donc être ne pas être connu le 3 novembre mais de quelques jours à quelques semaines plus tard.