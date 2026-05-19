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"Toujours Debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

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VSS : l’affaire Patrick Bruel | Une mesure sécuritaire fait polémique

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

un rapide tour de l’actualité : loi d’urgence agricole, attaque contre une mosquée à San Diego, et inquiétudes autour de l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo.

Nous reviendrons ensuite sur l’affaire Patrick Bruel, après la prise de parole de Flavie Flament et l’annonce de nouvelles plaintes à venir. Pour en parler : Isabelle Steyer, avocate spécialiste des violences faites aux femmes, et Jean-Michel Aubry-Journet, ambassadeur de MeTooMedia et cofondateur de MusicToo.

Enfin, dans la dernière partie de l’émission, nous parlerons de l’état d’alerte de sécurité nationale, ce nouveau régime d’exception adopté à l’Assemblée nationale. Nous recevrons Aurélien Saintoul et Cyrielle Chatelain pour comprendre les risques démocratiques de ce texte.

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