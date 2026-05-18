Comment Bolloré controle le cinéma | Résurgence du virus Ebola

Au sommaire de cette émission,

Retour sur l'emprise de Bolloré sur le cinéma et les menaces de boycott contre les 600 artistes et professionnels du cinéma qui ont signé une tribune pour dénoncer l'influence du milliardaire d'extrême-droite sur le septième art français. On en parle en début d'émission avec Ghislain Gauthier, secrétaire général de la CGT Spectacle.

Grosse inquiétude en RDC et en Ouganda avec le retour en puissance du virus Ebola, on en parlera avec Guyguy Manangama, responsable adjoint de la cellule d’urgence à Médecins Sans Frontières et Marie Jaspard, médecin au service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine.