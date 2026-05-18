Je fais un don

Toujours Debout !

Toujours Debout !

"Toujours Debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Partager

Comment Bolloré controle le cinéma | Résurgence du virus Ebola

Au sommaire de cette émission,

Retour sur l'emprise de Bolloré sur le cinéma et les menaces de boycott contre les 600 artistes et professionnels du cinéma qui ont signé une tribune pour dénoncer l'influence du milliardaire d'extrême-droite sur le septième art français. On en parle en début d'émission avec Ghislain Gauthier, secrétaire général de la CGT Spectacle.

Grosse inquiétude en RDC et en Ouganda avec le retour en puissance du virus Ebola, on en parlera avec Guyguy Manangama, responsable adjoint de la cellule d’urgence à Médecins Sans Frontières et Marie Jaspard, médecin au service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine.

Toujours Debout !

"Toujours Debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !