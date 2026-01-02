Voeux présidentiels : Macron, lâche l'affaire et nous aussi

Vœux expédiés, audience en chute, majorité désabusée : pour sa dernière année à l’Élysée, Emmanuel Macron donne l’image d’un président à bout de souffle. Les Indiscrets décryptent une fin de règne sous tension.

Nouvel épisode des Indiscrets, et un constat s’impose : le pouvoir donne le sentiment de fonctionner en pilotage automatique, entre fatigue présidentielle, ambitions personnelles mal dissimulées et pressions internationales inquiétantes sur l’indépendance de la justice. 1

Vœux de Macron : le service minimum d’un président en fin de règne

Pour sa dernière année à l’Élysée, Emmanuel Macron a livré des vœux expédiés en neuf minutes, un record de brièveté. Moins le temps passe, moins le président semble avoir de choses à dire aux Français. Le contraste est frappant avec les allocutions fleuves des années précédentes. Le ton, surtout, interpelle : mine fermée, voix lasse, discours sans souffle. Malgré un vocabulaire volontairement optimiste, le message sonne creux. Les priorités affichées pour la fin du quinquennat — fin de vie, service national, restriction des réseaux sociaux — dessinent un horizon sombre. Symbole du décrochage : l’audience. Avec 8,9 millions de téléspectateurs, ces vœux enregistrent leur plus bas niveau depuis 2017. Même dans le camp présidentiel, certains anciens ministres évoquent désormais un « bilan catastrophique ». La sinistrose a gagné le sommet de l’État.

Darmanin, indulgent avec les puissants

Deuxième séquence : Gérald Darmanin et son indulgence répétée envers des responsables politiques condamnés. Après son soutien appuyé à Nicolas Sarkozy, le garde des Sceaux vole au secours de Damien Castelain, ex-président de la Métropole de Lille, lourdement condamné pour détournement de fonds publics. Silence gêné des élus locaux, minimisation des faits, absence de condamnation politique claire : le malaise est palpable. Pour un ministre qui prône la fermeté pénale, cette mansuétude envers les délits en col blanc interroge. En toile de fond, des ambitions locales assumées, des réseaux économiques puissants — Mulliez, Arnault — et un discours sur la « droite sociale » qui peine à masquer une stratégie de carrière.

Trump et la pression sur les juges européens

Dernier sujet, et non des moindres : les menaces de l’administration Trump contre des magistrats européens. Selon Der Spiegel, Washington envisage des sanctions contre des juges ayant condamné des figures de l’extrême droite, notamment Marine Le Pen. Ces méthodes ne sont pas théoriques : des juges de la Cour pénale internationale en font déjà les frais, plongés dans une quasi-mort sociale et financière. Une offensive qui pose une question centrale : jusqu’où ira la dépendance européenne aux services et au pouvoir de sanction américains ?

