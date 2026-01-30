Au secours ils reviennent : Hollande et Royal mettent la gauche en ébullition

Au sommaire :

Au secours, François Hollande revient. L’ex-président croit en son grand retour. Nils a enquêté sur le dessous de ce come-back avant 2027.

La grande soirée de Gabriel Attal a fait un flop. Retour sur la “Nouvelle République” de l’ex-Premier ministre qui rêve de prendre la suite de Macron.

Entre Jordan Bardella et Marion Maréchal, l’heure semble être à la grande réconciliation. Mais avec le clan Le Pen, les couteaux ne sont jamais loin.

