Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Au secours ils reviennent : Hollande et Royal mettent la gauche en ébullition
Au sommaire :
Au secours, François Hollande revient. L’ex-président croit en son grand retour. Nils a enquêté sur le dessous de ce come-back avant 2027.
La grande soirée de Gabriel Attal a fait un flop. Retour sur la “Nouvelle République” de l’ex-Premier ministre qui rêve de prendre la suite de Macron.
Entre Jordan Bardella et Marion Maréchal, l’heure semble être à la grande réconciliation. Mais avec le clan Le Pen, les couteaux ne sont jamais loin.