Les Indiscrets

Les Indiscrets

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Au secours ils reviennent : Hollande et Royal mettent la gauche en ébullition

Au sommaire :

Au secours, François Hollande revient. L’ex-président croit en son grand retour. Nils a enquêté sur le dessous de ce come-back avant 2027.

La grande soirée de Gabriel Attal a fait un flop. Retour sur la “Nouvelle République” de l’ex-Premier ministre qui rêve de prendre la suite de Macron.

Entre Jordan Bardella et Marion Maréchal, l’heure semble être à la grande réconciliation. Mais avec le clan Le Pen, les couteaux ne sont jamais loin.

